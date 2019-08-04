Массовое отравление на свадьбе в Габале: госпитализированы 26 человек

В Габалинском районе в селе Заргарли произошло массовое отравление, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, 26 человек были доставлены в Центральную больницу района. Как сказали в Министерстве здравоохранения, всем пострадавшим была оказана необходимая помощь.

Информация о факте массового отравления была направлена в правоохранительные органы и Агентство пищевой безопасности.

В настоящее время Центральная больница района работает в усиленном режиме.