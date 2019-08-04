Иран предложил лидерам региона заключить пакт о ненападении

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил региональным лидерам начать диалог и заключить договор о ненападении на фоне снижения доверия к Соединенным Штатам. Об этом глава иранского внешнеполитического ведомства написал в понедельник на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

По убеждению Зарифа, "провал доверия к США очевиден". Это проявилось хотя бы в том, отметил иранский министр, что Вашингтон "не смог привлечь даже клиентов и союзников США к участию в своих планах" (по созданию международной коалиции по охране судоходства в зоне Персидского залива – ред.).

"Страны региона еще надолго останутся соседями и после ухода США", - уверен Зариф. В этой связи он считает, что "пришло время для лидеров региона сосредоточиться на решении именно региональных проблем". По мнению иранского министра, "диалог и заключение пакта об исключении агрессии в отношениях между государствами региона стало бы хорошим началом в этом направлении".