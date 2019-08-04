Министр культуры Франции призвал сограждан не говорить на английском
Министр культуры Франции Франк Ристер высказался по поводу использования английского языка гражданами республики. Сообщение об этом он написал в своем Твиттере.
La « loi #Toubon » a 25 ans !— Franck Riester (@franckriester) August 4, 2019
Elle est la traduction de l’article 2 de notre Constitution : « La langue de la République est le français ». Notre quotidien serait aujourd’hui bien différent sans cette exigence simple : dire les choses en français ! pic.twitter.com/sIJsamMVdJ
По мнению Ристера, гражданам республики нужно уменьшить употребление английского языка.
Такое заявление министр посвятил 25-й годовщине принятия закона, регулирующего использование французского языка на телевидении и радио.
«Язык республики — французский», отмечает Ристер.
В свою очередь, пользователи Сети раскритиковали министра культуры, написав в комментариях под постом о том, что президент республики Эмманюэль Макрон сам регулярно употребляет английские идиомы.