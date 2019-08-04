Иностранцы скупают билеты на чемпионат мира в Баку
C 16 по 22 сентября в Баку на Национальной гимнастической арене пройдет 37-й по счету чемпионат мира по художественной гимнастике.
За медали и олимпийские лицензии ожидается борьба между спортсменками из более чем 60 стран.
Интересно, что огромный интерес к предстоящему соревнованию проявляют иностранные любители художественной гимнастики. На сегодняшний день 75 процентов билетов куплено зарубежными болельщиками в режиме онлайн с сайта https://ticketing.mga.az.
Если не учитывать азербайджанских поклонников художественной гимнастики, то самыми активными являются болельщики из России. Далее идут украинцы, израильтяне и японцы.
Более 55 процентов билетов куплено на 20-22 сентября – решающие дни чемпионата мира.
Соревнования начнутся 16 сентября в 12:00 индивидуальной квалификацией с обручем и мячом. В этот же день состоится красочная церемония открытия.
17 сентября предварительные состязания с обручем и мячом завершатся, и состоятся финалы с этими предметами.
18-19 сентября гимнастки выступят с булавами и лентой. 20-го числа пройдет финал многоборья, где лучшие 24 гимнастки разыграют 16 путевок на Олимпиаду-2020 в Токио.
21-22 сентября будут проведены соревнования групповых команд. 21-го станут известны призеры в многоборье, а также будут разыграны 5 путевок в Токио-2020. Россия, Италия и Болгария завоевали олимпийские лицензии на прошлогоднем чемпионате мирв, а Япония допущена до Игр как хозяин соревнований. Поэтому может получиться так, что даже 9-е место на чемпионате мира в Баку даст право выступить на Олимпиаде.