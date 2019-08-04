Иностранцы скупают билеты на чемпионат мира в Баку

C 16 по 22 сентября в Баку на Национальной гимнастической арене пройдет 37-й по счету чемпионат мира по художественной гимнастике.

За медали и олимпийские лицензии ожидается борьба между спортсменками из более чем 60 стран.

Интересно, что огромный интерес к предстоящему соревнованию проявляют иностранные любители художественной гимнастики. На сегодняшний день 75 процентов билетов куплено зарубежными болельщиками в режиме онлайн с сайта https://ticketing.mga.az.

Если не учитывать азербайджанских поклонников художественной гимнастики, то самыми активными являются болельщики из России. Далее идут украинцы, израильтяне и японцы.

Более 55 процентов билетов куплено на 20-22 сентября – решающие дни чемпионата мира.

Соревнования начнутся 16 сентября в 12:00 индивидуальной квалификацией с обручем и мячом. В этот же день состоится красочная церемония открытия.