Трамп обвинил Китай в валютных манипуляциях

Приписываемые Китаю "валютные манипуляции" наносили вред экономике США, в том числе росту рабочих мест, а также влияли на снижение заработной платы американских рабочих. Соответствующее сообщение президент США Дональд Трамп разместил в понедельник в Twitter.

"Китай всегда использовал валютные манипуляции для обкрадывания наших предприятий и фабрик, нанесения вреда нашим рабочим местам, сокращения заработной платы наших рабочих и оказания негативного влияния на цены на продукцию наших фермеров. Теперь уже не так!" - написал американский лидер.

По его версии, Пекин "намерен продолжать получать сотни миллиардов долларов" от США, благодаря "нечестной торговой практике и манипулированию валютой". Глава государства заявил, что такого рода действия со стороны КНР "должны были быть остановлены много лет назад".

МИД Китая неоднократно заявлял, что Пекин не занимался и не будет прибегать в будущем к манипуляциям с курсом национальной валюты, используя его в качестве инструмента в ходе торговых споров.