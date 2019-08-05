Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона. Об этом в понедельник сообщила газета Daily Mirror.

По данным издания, пассажиры рейса BA422, следовавшего из аэропорта Хитроу в Валенсию, покинули самолет с помощью надувных трапов. На опубликованных фотографиях видно, как люди выбирались из задымленного салона лайнера, который в аэропорту встретили несколько пожарных машин.

Инцидент произошел в районе 19:00 по местному времени.

Агентство Europa Press сообщило, что в результате инцидента три человека отравились дымом, их доставили в медицинские учреждения. Еще около 10 пассажиров получили ссадины, когда покидали самолет. Причины произошедшего пока не уточняются.