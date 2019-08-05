Обвал котировок на биржах США

Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник на фондовых торгах снизился на 721,68 пункта (2,72%). Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, передает ТАСС.

К 13:05 по времени Восточного побережья США индекс Dow Jones установился на отметке 25 763,33 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 81,11 пункта (2,77%) и оказался на отметке 2 850,94 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 268,46 пункта (3,35%), до 7 735,61 пункта. Торговая сессия еще не завершена.

Руководитель аналитической компании Barings Investments Institute Кристофер Смарт, чье мнение приводит агентство Associated Press, отмечает, что "большая сделка с Китаем по торговле на прошлой неделе испарилась на наших глазах, инвесторам следует прекратить надеяться на ее возвращение".

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что Вашингтон с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд. Представители КНР заявили о готовности принять ответные меры.