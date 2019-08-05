"Никогда столько не лгут, как во время войны" между строк официальных сообщений
Руководство хуситов выступило с заявлениями о массированных ударах по объектам на территории Саудовской Аравии - аэропортам, базам ВВС и военным объектам. Сообщается о значительном ущербе и потерях для королевства. Эр-Рияд оценивает последствия этих атак гораздо скромнее.
В минувшие выходные генерал Яхья Сари, пресс-секретарь движения Ансар Аллах, более известного как хуситы, выступил с длинным перечнем победных реляций.
Эти победы включали в себя сообщение об успешных пусках в сторону саудовского города Ад-Даммам ракетной системы дальнего радиуса действия «Буркан-3», для которой американские системы ПРО совершенно не помеха, не могут они противостоять творению мрачного гения йеменских инженеров и техников.
А также о захвате за 72 часа 15 военных баз на территории саудитов, в городах Джазан и Наджран, ну, и, конечно, роях ударных беспилотников, атаковавших аэропорты в южных городах Абха, том же Наджране - и даже добравшихся до авиабазы «Король Халед» в Хамис Мушаите.
Ну и, для масштабности картины, генерал Сари сообщил о том, что элитное снайперское подразделение хуситов в июле провело 1575 миссий, что привело к гибели 12 саудовских и 26 суданских солдат. То есть - по одному убитому военнослужащему на каждые 40 с хвостиком миссий, но о скептицизме в отношении данного отчета - чуть позже.
Брифинг об итогах боевых действий в июле - а это было именно так - был как-то странно воспринят в масс-медиа. Хотя бригадный генерал Яхья Сари человек высокообразованный, получивший великолепное образование и прекрасный оратор, его слова были восприняты не как месячная «сводка с фронтов», а как сообщения о событиях, произошедших буквально за несколько последних дней. Что, в свою очередь, создало ложное представление о масштабном наступлении хуситов на территории Саудовской Аравии.
Почему это было преподнесено читателю именно так - тайна великая есть. Элементарная проверка фактов - хотя бы сообщение прохуситских средств массовой информации - не проводилась. А зря, поскольку там хоть и достаточно сообщений об успешных боевых действиях, но все это укладывается в краткое и емкое определение - «бои местного значения».
«Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов», - говаривал в свое время великий западный полководец. Соответственно, принимать полностью на веру все, что наговорил Яхья Сари, совершенно не следует. Работа у него такая - пропаганда и информационно-психологическая война, а здесь нет лжи как таковой - есть требования политического момента. В частности - и личный состав Ансар Аллах приободрить, и союзникам свою успешность показать, дескать - не проедаем мы вашу помощь, эффективно ее используем, все, как говорится, для фронта, а Эр-Рияд должен быть разрушен.
Про результативность элитных снайперских групп уже говорилось. Еще пара примеров. Тот же «Буркан-3». В строну Ад-Даммама, столицы Восточной провинции и шестым по величине городом королевства, одного из центров нефтяной промышленности Саудовской Аравии, он действительно был запущен. Но, как-бы это помягче выразиться - не долетел. Или не дотянул его «дальний радиус» до нужного расстояния, или коварные саудиты Даммам на несколько километров в сторону передвинули. А скорее всего - системы создания помех на саудовских комплексах ПРО все же оказались куда надежнее, чем думали йеменские механики.
Аналогичным образом обстоит и с массированными атаками дронов. Саудиты научились достаточно эффективно противостоять им, в результате чего на цель выходят лишь немногое из них, а уж попадают и вовсе единицы. Причем, о точечном поражении речь уже не идет, хуситы бьют «по площадям». Сбитые дроны хуситов теперь не редкость, саудиты даже выставку трофеев организовали год назад в Вашингтоне.
Что же в сухом остатке от выступления бригадного генерала Сари и ответа на его заявления, сделанного главным противником департамента пропаганды хуситов в информационной войне, полковником саудовской армии Турки аль-Малики, так взбудораживших прессу после минувших выходных?
Совершенно непреложным фактом остается то, что хуситы не слишком большими группами действуют уже на территории Саудовской Аравии, перенеся боевые действия туда. Саудиты не слишком переживают по этому поводу, сосредоточившись на ведении «войны дронов» и точечных акциях спецназа, охотящегося за пусковыми площадками хуситов.
При этом - не стараются выбивать их со своей территории, уйдя в оборону и ожидая, когда от успехов у командования Ансар Аллах произойдет «головокружение» и они перебросят в королевство более значительные силы. Именно тогда, судя по всему, Эр-Рияд и начнет масштабную операцию против хуситов, зачищая от них свою территорию и стараясь нанести им максимальные потери в живой силе.
Так что самое интересное в этой ситуации - еще впереди.