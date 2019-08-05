Руководство хуситов выступило с заявлениями о массированных ударах по объектам на территории Саудовской Аравии - аэропортам, базам ВВС и военным объектам. Сообщается о значительном ущербе и потерях для королевства. Эр-Рияд оценивает последствия этих атак гораздо скромнее.

Эти победы включали в себя сообщение об успешных пусках в сторону саудовского города Ад-Даммам ракетной системы дальнего радиуса действия «Буркан-3», для которой американские системы ПРО совершенно не помеха, не могут они противостоять творению мрачного гения йеменских инженеров и техников.

А также о захвате за 72 часа 15 военных баз на территории саудитов, в городах Джазан и Наджран, ну, и, конечно, роях ударных беспилотников, атаковавших аэропорты в южных городах Абха, том же Наджране - и даже добравшихся до авиабазы «Король Халед» в Хамис Мушаите.

Ну и, для масштабности картины, генерал Сари сообщил о том, что элитное снайперское подразделение хуситов в июле провело 1575 миссий, что привело к гибели 12 саудовских и 26 суданских солдат. То есть - по одному убитому военнослужащему на каждые 40 с хвостиком миссий, но о скептицизме в отношении данного отчета - чуть позже.

Брифинг об итогах боевых действий в июле - а это было именно так - был как-то странно воспринят в масс-медиа. Хотя бригадный генерал Яхья Сари человек высокообразованный, получивший великолепное образование и прекрасный оратор, его слова были восприняты не как месячная «сводка с фронтов», а как сообщения о событиях, произошедших буквально за несколько последних дней. Что, в свою очередь, создало ложное представление о масштабном наступлении хуситов на территории Саудовской Аравии.

Почему это было преподнесено читателю именно так - тайна великая есть. Элементарная проверка фактов - хотя бы сообщение прохуситских средств массовой информации - не проводилась. А зря, поскольку там хоть и достаточно сообщений об успешных боевых действиях, но все это укладывается в краткое и емкое определение - «бои местного значения».

«Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов», - говаривал в свое время великий западный полководец. Соответственно, принимать полностью на веру все, что наговорил Яхья Сари, совершенно не следует. Работа у него такая - пропаганда и информационно-психологическая война, а здесь нет лжи как таковой - есть требования политического момента. В частности - и личный состав Ансар Аллах приободрить, и союзникам свою успешность показать, дескать - не проедаем мы вашу помощь, эффективно ее используем, все, как говорится, для фронта, а Эр-Рияд должен быть разрушен.