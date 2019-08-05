Северная Корея запустила два неопознанных снаряда

В Южной Корее заявили, что КНДР запустила два неопознанных снаряда. Об этом сообщает «Ренхап».

Отмечается, что об этом проинформировал Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея. Он заявил, что находится в состоянии боеготовности и следит за ситуацией.

Согласно имеющейся информации, пуск снарядов был произведен с восточного побережья КНДР.

Ранее военные Южной Кореи и США высказали свои предположения по ракетным пускам Северной Кореи. В ночь с четверга на пятницу могли быть испытаны баллистические ракеты малого радиуса действия нового типа. Министры выразили озабоченность ракетными пусками КНДР и призвали северокорейские власти прекратить действия, которые способствуют росту напряженности на полуострове.