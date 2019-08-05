Яна Батыршина, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпиады-1996, будучи послом предстоящего чемпионата мира в Баку (16-22 сентября), отвечает на вопросы о предстоящем соревновании, рассуждает на тему того, насколько травмоопасен данный вид спорта, рассказывает о своей дочери, занимавшейся художественной гимнастикой, и дает советы юным спортсменкам.

«Для меня огромная честь и невероятное счастье быть послом чемпионата мира в Баку, представлять мою любимую страну, мою вторую Родину, - говорит Яна Батыршина. - И я сделаю все от меня зависящее, чтобы достойно представлять Азербайджан и быть самым лучшим послом чемпионата мира.

…Я считаю, что художественная гимнастика не настолько травмоопасна. Понятно, что в любом виде спорта, если заниматься профессионально, сложно обойтись без травм. Возможны какие-то растяжения, ушибы. Это нормально, такое бывает.

Призываю родителей не бояться отдавать девочек на художественную гимнастику. Я вообще считаю, что для девочек нет ничего лучше этого вида спорта.

Моей старшей дочери 14 лет. Марьям три года занималась художественной гимнастикой и даже стала чемпионкой Москвы, подавала большие надежды. Ее даже хотели привлечь к тренировкам со сборной России. Но в какой-то момент, когда пошли булавы, ленты, ей стало очень сложно. Не каждая девочка может с этим справиться. На нее давило и то, кем является ее мама. Сейчас Марьяша занимается балетом, у нее хорошо получается. Так что занятия гимнастикой не прошлм даром.

…Как гимнастка должна готовиться к выходу на ковер? Постараться не нервничать, успокоиться. Надо вспомнить самые важные и сложные моменты в упражнении, проанализировать их, пройти их мысленно, настроиться на хорошее выступление и получить удовольствие от него. И самое главное – выступать для зрителя. Не думать о судьях, об оценках».