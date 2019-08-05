Также, по его словам, любое решение по урегулированию может быть принято только при «всенародной поддержке в Армении и Карабахе».

«Цель переговоров по урегулированию карабахского конфликта – закрепление результатов, достигнутых посредством реализации Карабаха своего права на самоопределение», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на митинге в Ханкенди, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Спутник-Армения».

«Сегодня считаю важным представлять рабочий вариант мегапроектов, задуманных в правительстве. К 2050 году нужно довести население Армении до 5 миллионов человек, создать 1,5 миллиона рабочих мест, решить вопрос занятости 2,5 миллиона человек и устранить бедность. Мы намерены в 15 раз увеличить ВВП Армении, иметь минимум 5 армянских технологических компаний с 10 миллиардами долларов капитала», - отметил он.

Армения должна занять место среди 20 сильнейших армий мира, иметь одну из спецслужб, по своей эффективности входящих в десятку сильнейших спецслужб мира, продолжил Пашинян.

«Многие из вас спросят, а почему Карабаха нет в этих планах. Ответ очень просто: Карабах – это Армения, и все», - заявил Пашинян.

Таким образом, вся изначальная демагогия Пашиняна на переговорном процессе в верхах с требованием предоставления отдельного мандата Карабаху, как субъекту переговоров, изначально являлась попыткой затянуть и подорвать мирный процесс. На самом деле, позиция Пашиняна в карабахском урегулировании намного более радикальна и непримирима, чем подход лидера оппозиции Роберта Кочаряна. Экс-президент Армении, ныне политзаключенный №1 Роберт Кочарян, репрессированный новым режимом в Ереване, никогда не допускал столь развязанных и однозначных формулировок относительно определения будущего статуса Нагорного Карабаха.

Однако Пашинян, позиционирующий себя в роли новой конструктивной силы, пошел далеко вперед, впервые с 1991 год объявив Карабах неотъемлемой частью Армении. Пашинян – первый глава государства, признавший оккупационную политику Армении и заявивший в официальном порядке о территориальных притязаниях к Азербайджану. Все предыдущие лидеры армянского государства, пусть и на декларативном уровне, риторически спекулировали правом самоопределения так называемого народа Карабаха – меньшинства, ограничившего право большинства населения – азербайджанцев, изгнанных в результате военной аннексии, на самоопределение в автономной области, объявленной Арменией спорной территорией. Но Пашинян после сегодняшнего выступления перешел Рубикон, не оставив Азербайджану возможности для мирного пути урегулирования. Пашинян, в отличие от Тер-Петросяна, Кочаряна и Саргсяна, впервые за всю историю конфликта, объявил главную цель официального Еревана – отторгнуть Нагорный Карабах и присоединить данный субъект к Армении.