Эльдар Азизов вошел в разваленный дом... Но жильцы отказались от эвакуации

Отдел информации 09:14

Жилой дом в центре Баку может обрушиться в любой момент, однако часть жильцов отказывается его покидать. Речь идет о здании, расположенном по адресу Мирзага Алиев, 150. Трехэтажное строение было возведено еще в 1889 году и в нем расположено 43 квартиры. Это здание было признано аварийным еще летом 1989 года, и должно было быть снесено еще 30 лет назад. Из здания тогда успели эвакуировать лишь 23 семьи. После начала войны в Нагорном Карабахе в Баку хлынул поток беженцев, которые начали заселяться во всех пустующих зданиях столицы.

Беженцы заняли пустующие квартиры и в аварийном доме на Мирзага Алиева, 150. Учитывая тяжелую социально-экономическую ситуацию, эвакуацию жильцов и снос дома тогда пришлось отложить. За прошедшие три десятилетия здание пришло в полную непригодность и может обвалиться в любой момент, погребя под завалами жильцов. Еще в 2011 и 2017 годах Министерство по чрезвычайным ситуациям, а также другие госструктуры после осмотра здания составили акты о немедленном переселении жильцов для их же безопасности. Городские власти приступили к эвакуации жильцов и практически завершили ее. Из 43 семей здание покинули 30. Однако, как писал ранее haqqin.az, часть жильцов отказалась покинуть здание и выдвинула к городским властям необоснованные требования. Несколько жильцов, подговорив соседей, фактически забаррикадировались в здании и отказываются покидать его. Они также организовали провокационную кампанию в СМИ, заявляя о нарушении своих прав. С недовольными жильцами дома на прошлой неделе встретился сам глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов. Встреча прошла в самом разваливающемся здании. Глава города тщетно пытался убедить жильцов, что они подвергают себя и членов семей очень большой опасности, потому что здание держится на честном слове.

Тогда же Эльдар Азизов заявил, что переселение жильцов не связано с проектами и мероприятиями государственной важности, а связано с аварийностью дома, и поэтому выплачиваемые жильцам денежные средства должны рассматриваться как материальная помощь, а не как компенсация. При этом размер выплат жильцам этого дома определен на максимальном для Баку уровне в соответствии с законодательством. Большинство жильцов дома прислушались к голосу разума и не стали рисковать собственными жизнями и жизнями своих детей. Они согласились переехать из аварийного дома, согласившись на материальную помощь в размере 1500 манатов за квадратный метр. После переговоров и встреч с жильцами сегодня аварийный дом покинули еще 4 семьи. В доме остались лишь 12 семей, которые требуют особого отношения к себе, выдвигая нелогичные требования. Так, к примеру, 6 семей являются вынужденными переселенцами, которые заняли пустующие квартиры в начале 1990-х годов. Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев выделил им новые квартиры в жилом комплексе Гобупарк. Некоторым семьям, в зависимости от количества членов, даже по две. Но они продолжают настаивать на том, чтобы им выплатили еще и компенсацию за квартиру в аварийном доме. Еще семь семей ютятся в невыносимых условиях и площадь их комнатушек не превышает 12-15 квадратных метров. Им предложена максимально возможная по закону материальная помощь, которая превышает даже размер стандартной компенсации по Баку. Но они отказываются от нее, держась за свои 12 квадратных метров аварийного жилья, как за последний билет в лучшую жизнь.