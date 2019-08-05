Минздрав о массовом отравлении на свадьбе в Габале
Число обратившихся в Габалинскую центральную районную больницу в связи с отравлением во время свадебного торжества в селе Заргарли Габалинского района достигло 75 человек.
Об этом haqqin.az заявил глава пресс-службы Министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров.
По его словам, из них 16 - женщины, семь - дети, остальные - мужчины.
«Всем обратившимся в больницу с симптомами отравления оказана необходимая помощь. В два часа ночи в больнице находились шесть человек. К утру четверых выписали. В настоящее время в больнице находятся двое пациентов».
О произошедшем в Габале проинформированы правоохранительные органы и Агентство пищевой безопасности.
Персонал больницы работает в усиленном режиме.