Минздрав о массовом отравлении на свадьбе в Габале

Об этом haqqin.az заявил глава пресс-службы Министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров.

Число обратившихся в Габалинскую центральную районную больницу в связи с отравлением во время свадебного торжества в селе Заргарли Габалинского района достигло 75 человек.

По его словам, из них 16 - женщины, семь - дети, остальные - мужчины.

«Всем обратившимся в больницу с симптомами отравления оказана необходимая помощь. В два часа ночи в больнице находились шесть человек. К утру четверых выписали. В настоящее время в больнице находятся двое пациентов».

О произошедшем в Габале проинформированы правоохранительные органы и Агентство пищевой безопасности.

Персонал больницы работает в усиленном режиме.