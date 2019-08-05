Китай пообещал ответить на новую угрозу США
Китай примет ответные меры, если США разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом говорится в заявлении МИД КНР.
В министерстве подчеркнули, что размещение американских ракет в АТР крайне негативно скажется на международной и региональной безопасности, пишет РБК.
«Мы примем все необходимые меры для решительной защиты своих интересов безопасности», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил о намерении разместить в Азии ракеты наземного базирования средней дальности. Он отметил, что Вашингтон хотел бы сделать это в течение нескольких месяцев, но процесс может занять больше времени. При этом Эспер уточнил, что конкретные решения еще не приняты.