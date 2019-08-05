В Киргизии потребовали выгнать китайских рабочих массовая драка; видео
В Киргизии на золотом руднике Солтон-Сары произошла драка местных жителей с рабочими китайской золоторудной компании Zhong Ji Mining.
По данным местных СМИ, около 500 человек пришли накануне, 5 августа, к месторождению и стали требовать ухода китайской компании. Начался конфликт. Местные жители и китайские рабочие начали бросать друг в друга камни.
Сообщается о 20 госпитализированных в Нарынскую областную объединенную больницу, сказали в пресс-службе Минздрава Киргизии. У пострадавших врачи нашли закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга.
Во вторник утром на место выехал первый вице-премьер Кубатбек Боронов, сообщает информагентство 24.kg.
Золоторудное месторождение Солтон-Сары расположено в 355 км от Бишкека на высоте 3,5 тысячи метров. Zhong Ji Mining проводила на одном из участков разведку с 2009 года, а в 2013 году получила лицензию на его разработку до апреля 2033 года. Местные жители не раз выступали против ее присутствия в регионе и настаивали, что месторождение должна разрабатывать киргизская компания.