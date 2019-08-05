Лондон присоединяется к коалиции США в Ормузском проливе

США и Великобритания достигли соглашения о формировании совместной военно-морской группировки, задачей которой будет обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе и Персидском заливе.

По словам министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, Великобритания полна решимости обеспечить защиту своего судоходства. Именно поэтому было принято решение присоединиться к новой морской коалиции, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Press Association.