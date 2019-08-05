Лондон присоединяется к коалиции США в Ормузском проливе
США и Великобритания достигли соглашения о формировании совместной военно-морской группировки, задачей которой будет обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе и Персидском заливе.
По словам министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, Великобритания полна решимости обеспечить защиту своего судоходства. Именно поэтому было принято решение присоединиться к новой морской коалиции, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Press Association.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Вашингтон выстраивает коалицию для патрулирования Ормузского пролива. Помпео назвал это "сдерживающими действиями" для Ирана, подчеркнув при этом, что США хотят не войны с Ираном, а чтобы Тегеран изменил свое поведение.
Однако Германия и Франция, первоначально поддержавшие создание международных сил, отказались в них участвовать. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что направление дополнительных боевых кораблей только усилит напряженность в регионе.