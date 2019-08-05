Роухани назвал конфликт с Ираном «матерью всех войн»

Если Вашингтон хочет вести какие-либо переговоры с Тегераном,то должен снять все санкции против страны, заявил в прямом эфире государственного телевидения Ирана президент Хасан Роухани, сообщает Reuters.

«Мир с Ираном — мать всего мира, а война с Ираном — мать всех войн», — сказал Роухани.

Ранее власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Исламской Республики Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позднее Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.