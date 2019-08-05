Имран Хан позвонил Эрдогану из-за Кашмира

Телефонный разговор состоялся по инициативе главы пакистанского правительства с целью предоставления турецкой стороне информации о ситуации в отношениях между Пакистаном и Индией на фоне последних событий вокруг индийского штата Джамму и Кашмир, пишет издание Daily Sabah.

Ранее МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с решением правительства Индии об отмене автономного статуса мусульманонаселенного штата Джамму и Кашмир. В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства указывалось, что действия индийских властей могут привести к эскалации и без того напряженной обстановки в регионе.