Имран Хан позвонил Эрдогану из-за Кашмира
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, говорится в сообщении Управления по связям администрации президента Турции.
Телефонный разговор состоялся по инициативе главы пакистанского правительства с целью предоставления турецкой стороне информации о ситуации в отношениях между Пакистаном и Индией на фоне последних событий вокруг индийского штата Джамму и Кашмир, пишет издание Daily Sabah.
Ранее МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с решением правительства Индии об отмене автономного статуса мусульманонаселенного штата Джамму и Кашмир. В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства указывалось, что действия индийских властей могут привести к эскалации и без того напряженной обстановки в регионе.