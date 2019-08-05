Генпрокуратура ищет виновных в отравлении 89 человек в Габале
89 из приблизительно 500 человек, участвовавших на свадебном торжестве в селе Заргарли Габалинского района обратились в медицинские учреждения с диагнозом "отравление". Об этом говорится в совместном сообщении Агентства пищевой безопасности и Генпрокуратуры, поступившем в редакцию haqqin.az.
Согласно информации, среди госпитализированных – 19 женщин и 8 лиц, не достигших совершеннолетия.
При участии сотрудников полиции, а также регионального отделения Агентства пищевой безопасности был незамедлительно проведен осмотр места происшествия, взяты пробы с еды.
По факту в районной прокуратуре были возбуждены уголовные дела по статьям 200.3 (изготовление и продажа некачественной продукции) и 314.1 (халатность). Назначены экспертизы, чтобы выяснить причину массового отравления.
Согласно информации, 88 пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего они были выписаны домой. Продолжается лечение одного пострадавшего в стационарных условиях.
Продолжаются необходимые следственные мероприятия для выявления круга виновных лиц и привлечения их к ответственности.