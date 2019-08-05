Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который блокирует государственные активы Венесуэлы в юрисдикции США, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Белого дома.

Документ также накладывает запрет на любое предоставление правительству страны финансовых средств, товаров и услуг.

«Я пришел к выводу, что необходимо заблокировать собственность правительства Венесуэлы в свете продолжающейся узурпации власти нелегитимным режимом Николаса Мадуро», — говорится в тексте письма президента руководству Конгресса США.

Блокировка касается активов всех ведомств правительства латиноамериканской страны, включая Центральный банк и государственную нефтяную компанию PDVSA.

Ограничения вступили в силу 5 августа.

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