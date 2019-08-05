Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который блокирует государственные активы Венесуэлы в юрисдикции США, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Белого дома.
Документ также накладывает запрет на любое предоставление правительству страны финансовых средств, товаров и услуг.
«Я пришел к выводу, что необходимо заблокировать собственность правительства Венесуэлы в свете продолжающейся узурпации власти нелегитимным режимом Николаса Мадуро», — говорится в тексте письма президента руководству Конгресса США.
Блокировка касается активов всех ведомств правительства латиноамериканской страны, включая Центральный банк и государственную нефтяную компанию PDVSA.
Ограничения вступили в силу 5 августа.