Отныне BirKart мили можно обменять на мили Турецких Авиалиний
Мили, накопленные при совершении безналичных платежей через карту BirKart Miles от Kapital Bank, теперь можно обменять на мили от компании "Турецкие Авиалинии".
Мили, заработанные как с помощью карты BirKart Miles, так и от программы накопления миль от Турецких Авиалиний, можно объединить через мобильное приложение BirBank, а затем использовать эти мили для покупки авиабилетов.
Следует отметить, что карта BirKart представлена в трех видах — BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк) и BirKart Miles (такситная/мильная). BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение рассрочки (таксита) до 18 месяцев без процентов, до 40 дней беспроцентного кредита при одноразовых платежах, накопления миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% до 30% кешбэка при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомлений предоставляется бесплатно.
Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196. BirKart можно заказать, позвонив на короткий номер 8196, или отправить заказ по WhatsApp, на номер (+99 451) 250 99 99. Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 100 филиалах и 12 отделениях во всех районах и городах Азербайджана.