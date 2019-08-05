В Израиле показали «умный танк»

По заверению разработчиков это совершенно инновационная боевая техника, оснащенная искусственным интеллектом. Танк сможет самостоятельно двигаться, а также находить и уничтожать противника.

В состав экипажа войдут всего два оператора, которые будут видеть все необходимую информацию на сенсорных дисплеях машины.

Благодаря новейшим технологиям израильский «Кармель» будет практически невидим для радаров противника.

Экипаж составит всего два человека – об их участии в управлении танком пока что известно очень мало. В частности, они смогут управлять беспилотными летательными аппаратами для разведки или атаки. Отмечается, что они будут оснащены шлемами IronVision, аналогичными тем, которые используются пилотами американских истребителей F35.

Помимо этого, «Кармель» экипирована новейшими системами маскировки, затрудняющими обнаружение танка с помощью приборов ночного видения, радаров и прочих средств радиоэлектронной разведки противника.

