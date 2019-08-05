Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 12:13

Запомним эту дату - вчера, 5 августа 2019 года индуистские националисты, находящиеся у власти в Нью-Дели, в одностороннем порядке растоптали автономию беспокойного Кашмира, предварительно введя на эту территорию армию и отменив сразу две статьи конституции страны - 35А и 370. Тучи над Кашмиром начали сгущаться еще 25 июля, когда в индийские гарнизоны, расположенные в этой части Индии, практически одновременно прибыли 10 тысяч военнослужащих и 28 тысяч бойцов из состава национальных сил безопасности.

Традиционно в Нью-Дели объяснили все очередным «обострением» отношений с Пакистаном и «ростом террористической угрозы». Обыденные инциденты на индо-пакистанской границе, о которых даже местная пресса пишет короткими заметками на внутренних полосах газет, стали преподноситься как нечто катастрофическое - никогда, дескать, такого не было и вот опять. Прибывших в Кашмир паломников-индусов, ежегодно собирающихся здесь для совершения амарнатх-ятру - посещения храма в пещере Амарнатх, начали срочно эвакуировать, ссылаясь на то, что местная мусульманская группировка «Джайш-э-Мухаммед» запланировала серию терактов. Аналогичным образом поступили и со студентами-индусами, и с иностранными туристами. Становилось все тревожнее, тем более что пошли информационные утечки. Так, местные государственные служащие получили инструкции запасать в офисах еду и воду, а также быть готовыми к работе в условиях чрезвычайного положения, на казарменном режиме. Части из них были выданы телефоны спутниковой связи, поскольку сотовые компании постепенно сокращали зоны обслуживания. «Это все неспрота», - решили местные и кинулись на рынки и в дуканы. Оптом скупалось все - мука, соль, сахар, лекарства, детское питание, баллоны с газом. На автозаправках тут же выстроились очереди с канистрами и бидонами, толпы людей собирались возле банкоматов, спешно снимая с карт наличные. На вокзалах царила давка - детей, стариков и беременных женщин местные мусульмане срочно отправляли к родственникам, друзьям, куда угодно - лишь бы подальше от Кашмира…

Развязка наступила 5 августа, в шесть утра по местному времени. По всем каналам было объявлено о введении комендантского часа, запрете собираться группами более четырех человек, приостановке работы всех образовательных учреждений - а через час сотовая связь и интернет были отключены окончательно, отрезав территорию от остального мира. Но за этот час удалось узнать, что армия и полиция по заранее составленным спискам «нелояльных» провели массовые аресты местных активистов, ряда высокопоставленных действующих и бывших чиновников и политиков. Отправив большую их часть под домашний арест, а некоторых, способных гарантированно устроить неприятности - и в комфортабельные камеры, оно ведь неизвестно, как все повернется. Окончательная ясность наступила в 11 утра, когда в Нью-Дели перед депутатами парламента выступил министр внутренних дел страны Амит Шах, заявивший, что президент подписал указ об отмене 370-й статьи Конституции Индии, гарантирующей автономию Кашмира, который вступает в силу «немедленно». После чего началось ликование депутатов правящей партии, заглушившее крики несогласных. «Лозунг «Одна нация, один народ, одна Конституция для всех территорий» стал реальностью для индийцев», - с восторгом заявил один из них, Ракеш Сингх. То, о чем правящая националистическая «Бхаратия джаната парти» (BJP) грезила все эти годы, то, о чем мечтали индуистские националисты и то, чего боялись много лет кашмирцы - лишение их всех прав автономии - свершилось.

По уверениям Нью-Дели - исключительно в интересах мусульманского большинства, проживающего на территории Кашмира. Как заявил представитель Индии при ООН, действие по отмене автономии для территории - это чистой воды административный акт, принятый в целях «улучшения надлежащего управления территорией и обеспечения социально-экономической справедливости для обездоленных слоев населения». Поскольку, дескать, 370 статья жутко мешала поступлениям инвестиций в регион, ограничивала возможности его экономического развития и - вот это особенно прекрасная фраза - «наносила ущерб молодым поколениям». Ситуации в Кашмире, международному фону и истории его сосуществования с остальной Индией будет посвящено несколько материалов haqqin.az. Слишком уж острая тема, событие будет иметь далеко идущие последствия, но вот о чем нужно обязательно сказать в этот раз - для лучшего понимания произошедшего - так это о том, что ж это за штуки такие, касающиеся Кашмира статьи 35А и 370 индийской конституции. 370 и 35А семь десятилетий были фундаментом сложных отношений Кашмира с Индией, удерживающим обе стороны от скатывания в конфликт. Согласно их содержанию, Кашмир имел собственную конституцию, флаг и независимость по всем вопросам - исключая внешнюю политику, вопросы обороны и коммуникации, связь, железнодорожный транспорт и так далее.