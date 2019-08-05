Минобороны РФ о причинах взрывов на военных складах

По предварительным данным, причиной взрывов на военных складах в Красноярском крае стал человеческий фактор. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на находящегося на месте происшествия заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.

Российский генерал добавил, что точную причину пожара и последовавших за ним взрывов на площадке хранения пороховых зарядов установят следствие и прокуратура. По его словам, после ликвидации последствий взрывов воинская часть №74008 "Центр материального-технического снабжения ЦВО" будет расформирована.

Кроме того, Булгаков рассказал, что для тушения пожара будут использованы 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 и несколько вертолетов. На земле им будут помогать роботы "Уран-14". Справиться с огнем планируют уже к вечеру 6 августа. Всего в ликвидации ЧП участвуют 153 человека и 51 спецмашина.