Администрация И.Алиева обвинила Пашиняна в провокации, лицемерии и лжи

«Международная общественность признает и поддерживает территориальную целостность, включая Нагорный Карабах , и суверенитет Азербайджана. Азербайджанское государство и народ никогда не допустят попыток присоединить Нагорный Карабах к Армении и нарушить территориальную целостность нашей страны путем военной оккупации и кровавых этнических чисток, совершенных Арменией.

«Мы категорически отвергаем заявление «Карабах – это Армения», озвученное премьер-министром Армении во время незаконного визита в Ханкенди. Нагорный Карабах – это Азербайджан. Нагорный Карабах – это историческая земля Азербайджана и его неотъемлемая часть». Как сообщает haqqın.az, об этом заявил начальник отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что оккупированные территории Азербайджана являются Арменией и его призывы присоединить сепаратистский режим к Армении – очередная открытая демонстрация того, что истинная цель Армении - это оккупация.

Призывы присоединить оккупированные территории Азербайджана к Армении должны быть расценены как безответственность и неуважение к международному сообществу и, в частности, к сопредседателям Минской группы ОБСЕ, которые ответственны за урегулирование конфликта переговорным путем», - сказал Хикмет Гаджиев.

По его словам, Армения на уровне премьер-министра оскорбляет и топчет международные нормы и принципы, Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и уничтожает переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, который проводится при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«После этого на вопрос по поводу будущего переговорного процесса должны ответить сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Этим заявлением премьер-министр Армении опровергает еще и самого себя, и признает, что его недавние заявления о том, что он не может говорить от имени Нагорного Карабаха, являются ничем иным, кроме как нонсенсом и ложью.

Таким образом руководство Армении открыто доказывает, что его участие в переговорах является ничем иным, кроме как лицемерием и введением в заблуждение международное сообщество.

Хотим уверить руководство Армении в том, что попытки присоединения оккупированных территорий Азербайджана к Армении является фантазией и такой же утопией, как и заявленные цели по развитию Армении до 2050 года.

Армянская сторона своим деструктивным и провокационным заявлением снова ставит регион лицом к лицу с опасностью и риском, и для того, чтобы уклониться от внутренних проблем специально нагнетает ситуацию», - сказал он.

Хикмет Гаджиев добавил, что ответственность за создавшуюся ситуацию полностью лежит на Армении.

«Пусть никто не сомневается в том, что Азербайджан обеспечит территориальную целостность и суверенитет в пределах международно-признанных границ и обеспечит возвращение своих граждан, подвергшихся этнической чистке, на свои родные земли», - сказал он.