Северная Корея собрала около 2 млрд долларов на финансирование программ оружия массового уничтожения, при этом КНДР использует для получения средств кибератаки, говорится в докладе независимых экспертов для СБ ООН.

В докладе утверждается, что «киберакторы», многие из которых действуют под руководством Генерального бюро разведки страны, «собирают деньги для своих программ оружия массового уничтожения, общая сумма которых на сегодняшний день оценивается в 2 млрд долларов», - передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Северокорейская сторона, по версии экспертов, осуществляет «все более изощренные» кибератаки на «финансовые учреждения и биржи криптовалюты», а также отмывает деньги через киберпространство. В результате средства «труднее отследить», чем в «традиционном банковском секторе».

Кроме того, утверждается, что КНДР не проводит ядерные испытания, но ядерные и ракетные программы страны продолжают развиваться.