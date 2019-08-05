Пентагон против операции Турции в Сирии

"Мы считаем любое одностороннее действие, предпринятое Турцией, неприемлемым", - заявил Эспер журналистам, которые сопровождали его во время визита в Токио.

Глава Пентагона также добавил, что США предотвратят любое одностороннее вторжение на территорию Сирии, которое будет угрожать интересам сторон. "Мы собираемся предотвратить те односторонние вторжения, которые будут идти вразрез с взаимными интересами Соединенных Штатов, Турции и "Сирийских демократических сил" на севере Сирии".

В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия проведет операцию в Сирии, восточнее Евфрата. По его словам, турецкая сторона оповестила об этом Россию и США. О сроках начала предполагаемой операции турецкий президент не сообщил.

Территория восточнее Евфрата в настоящее время контролируется курдскими боевиками, которых поддерживают США.