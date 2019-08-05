60 человек подрались в центре Москвы

Массовая драка с участием примерно 60 человек произошла в Москве в районе станции метро «Площадь Ильича», сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

В пресс-службе столичного главка МВД рассказали, что сообщение о потасовке возле дома 40 по Золоторожскому Валу поступило в дежурную часть во вторник, 6 августа, примерно в 4 утра.

По информации телеканала, причиной конфликта стала личная неприязнь. Несколько участников драки получили телесные повреждения, им оказана медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Все участники инцидента задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства.