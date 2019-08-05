Напряженные переговоры американских и турецких военных в Анкаре

В Анкаре возобновилась встреча между представителями военных ведомств Турции и США для обсуждения вопроса о создании «зоны безопасности» на северо-востоке Сирии, сообщает близкое к турецкому правительству издание Yeni Şafak.

По данным западных СМИ, администрация Дональда Трампа предпринимает очередную потытку не допустить новой военной операции Турции в Сирии, которая, возможно, произойдет в течение следующих двух недель. Десятки тысяч военнослужащих турецких войск сосредоточены на границе с Сирией, включая подразделения сил специальных операций, ранее участвовавших в двух военных миссиях в соседней тсране.

По данным The Washington Post, предложение американской администрации включает в себя совместную военную операцию США и Турции, чтобы обезопасить полосу к югу от сирийско-турецкой границы глубиной девять миль (14,5 км) и длиной 87 миль (140 км), из которой будут выведены курдские боевики. Американские и турецкие военные вслед за этим ликвидировали бы укрепления YPG в указанной «зоне безопасности» и затем приступили бы к совместному патрулированию района.

Турция отвергает предлагаемые американцами параметры, настаивая на «безопасной зоне» глубиной не менее 20 миль (32 км) и выражая предпочтение контролировать ее в одиночку.