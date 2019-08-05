Абдуллах Гюль будет баллотироваться на пост президента Турции

Бывший глава турецкого государства Абдуллах Гюль будет выдвинут в президенты на выборах в 2023 году, сообщает издание Haber365.com.

Согласно информации, он будет выдвинут кандидатом от новой партии, которую создает Али Бабаджан. В настоящее время ведутся обсуждения, какие известные политические деятели могут войти в его новую партию. Предполагается, что Гюль займет одну из лидирующих позиций в новой партии.

Сам же Абдуллах Гюль серьезно рассчитывает баллотироваться в президенты на предстоящих выборах. В 2018 году он уже хотел выдвинуть свою кандидатуру от "Хорошей партии" (İyi Parti), однако в конечном итоге от этой партии была выдвинута Мерал Акшенер.