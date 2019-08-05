Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на полуострове составит 21-24, днем 27-30 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 28-30 градусов тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность - 50-60%.
Температура морской воды на пляжах Апшерона составит 23-25 градусов тепла.
В регионах Азербайджана в основном без осадков. Однако в некоторых северных и восточных районах ночью и утром возможны дожди, местами град. Скорость восточного ветра усилится. Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла.