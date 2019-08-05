На совещании, связанном с социально-экономической сферой, президент Ильхам Алиев высоко оценил работу аграрного сектора страны. По его словам, в этом году в сельском хозяйстве достигнут рекордный показатель, что стало возможным в результате проведенных реформ. Предпринятые в различных направлениях шаги привели к оживлению в этой сфере. Конечно, господдержка, как всегда, оказывается и в текущем году, она будет оказываться и впредь. Шаги, предпринятые в данном направлении, уже дают реальные результаты, и сельское хозяйство успешно развивается. В основном, в области растениеводства. В животноводстве рост составляет примерно 3%, что, по мнению главы государства, недостаточно, он призывает, чтобы рост в животноводстве также был значительно выше.

Основу растениеводства составляет производство зерна, которое увеличилось на 40%. Достаточно высока и урожайность - сегодня она превышает 30 центнеров с гектара, чего не было в предыдущие годы. Но есть и такие хозяйства, где урожайность составляет 60 центнеров и выше. А это уже говорит о том, что современный подход, развитие сельского хозяйства на научной основе значительно повышают и урожайность. Увеличилось производство и других видов продукции. Так, бахчевые выросли примерно на 40%, фрукты – на более чем 20%, коконы – на 25%, овощи – на 14%. «Одновременно увеличивается и экспорт, и, конечно, в предстоящие годы мы, проводя нашу политику в этом направлении, придем к еще более высоким результатам», - подчеркнул президент.

А как достигнуты эти успехи, рассказал министр сельского хозяйства Инам Керимов. По его словам, принятые системные меры дают положительный результат. Во всех отраслях, в том числе в области растениеводства и животноводства, наблюдается рост. Одна из основных задач специалистов Минсельхоза заключается в том, чтобы постоянно находиться рядом с фермерами, принимать непосредственное участие в решении проблем, с которыми они сталкиваются. В этом году основное внимание министерства было приковано к зерноводству, которое составляет посевной баланс страны. Зерно было посеяно на площади 1,012 млн гектаров, из них 670 тыс. га составили посевы пшеницы, а 342 тыс. га – ячменя.

Такие объемы требовали обеспечения правильного технического оснащения. Ранее от фермеров поступали многочисленные жалобы, связанные с данной сферой. Но в результате построения системы дислокации, в частности, использования современного оборудования, установки на комбайнах GPS в нынешнем году жатва завершилась на 20 дней раньше. Урожайность также повысилась. По сравнению с прошлым годом с каждого гектара было собрано примерно на 2 центнера больше урожая. А сегодня предстоит решать уже другую задачу, связанную с развитием хлопководства. Заготовка хлопка начнется со следующего месяца – сентября. Министерство намерено сделать все для полного обеспечения хлопкоробов как техникой, так и удобрениями.

Сегодня фермеров радует то обстоятельство, что в результате реформы, связанной с лизинговой деятельностью, на рынке уже наблюдается полная либерализация. Государственные льготы и субсидии применяются в отношении всех компаний-поставщиков. Стоимость техники на рынке понизилась примерно на 30%. А со следующего года ожидается, что либерализация будет осуществлена и в связи с удобрениями.

С одной стороны, будет обеспечена доступность удобрений, а с другой, - произойдет существенное снижение цен на них. Предстоит решить задачу по улучшению доступности удобрений, так как порой фермерам для их получения приходится преодолевать большие расстояния. Поэтому с этого года министерство осуществляет выездные продажи удобрений и доставку их непосредственно во дворы и хозяйства фермеров.