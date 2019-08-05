Эльдар Алиев, отдел экономики 14:34

Посещающим Иран азербайджанским туристам станет легче ориентироваться в особенностях расчетов в иранской валюте. Дело в том, что совет министров Ирана одобрил и отправил в парламент законопроект о переименовании иранской валюты с риала в томан (туман) и исключении четырех нулей с денежных купюр. Как утверждает агентство Fars, законопроект о деноминации был представлен правительству главой центробанка Абдольнасером Хеммати еще в январе этого года, однако по сей день находился на обсуждении с учетом стремительно меняющихся для Ирана экономических и иных обстоятельств. Тем не менее очень скоро, пишут иранские СМИ, законопроект будет представлен в парламент для голосования и окончательного утверждения советом Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который проверяет все законодательные акты до вступления их в силу.

Собственно, избавиться от нескольких нулей на своих купюрах ИРИ собиралась уже несколько лет, пока к реализации задуманного не вынудила потеря национальной валютой - риалом 60% его стоимости. Иранское правительство полагает, что таким образом удастся «поддерживать устойчивость национальной валюты и содействовать восстановлению роли денежных инструментов во внутренних финансовых операциях». Название «томан» (туман) было в ходу до 1930-х годов прошлого века. Однако несмотря на то, что с того времени официальным названием национальной валюты было «риал», иранцы по сей день делают свои расчеты в томанах, приравнивая 10 риалов - 1 томану. Как объяснили haqqin.az в представительстве иранской компании Ulduz, помимо реализации определенных экономических целей, деноминация упростит для туристов, в том числе азербайджанских, сложности расчетов в иранской валюте. «Иранцы все время в уме переводят риалы в томаны. Туристу, особенно если он в первый раз посещает страну, трудно привыкнуть к переводу из маната или доллара в риал, а из риала в томан. Проще говоря, если сейчас один азербайджанский манат на черном валютном рынке ИРИ стоит примерно 80 000 риалов, или 8 тысяч томанов, то после деноминации один манат будет равен 8 томанам. С купюр уйдут четыре нуля», - уточнили сотрудники Ulduz.