Эрдоган о скором начале новой операции Турции в Сирии

Турция в скором времени начнет новую операцию по обеспечению безопасности своих границ на севере Сирии. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган , выступая на 11-й конференции послов Турции в Анкаре.

«Турция не будет чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока у ее южных границ находится созданное террористами «образование». Эта зона разрастается, словно раковая опухоль, и усиливается благодаря поставкам оружия союзниками Анкары», - передает слова главы турецкого государства агентство Anadolu.

Эрдоган пообещал, что борьба с терроризмом в Сирии, начавшаяся в рамках операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», скоро перейдет в новую стадию.

Что касается оборонного контракта с Россией, то турецкий лидер заявил, что президент США Дональд Трамп не принесет в жертву отношения с ней из-за покупки Анкарой российских С-400.

«Безопасность Турции является безопасностью НАТО и всего региона. Нет никакого доказательства, что С-400 представляют угрозу для истребителей F-35. Надеюсь, Трамп, демонстрируя правильный подход к С-400, не принесет в жертву наши отношения», - подчеркнул турецкий лидер.