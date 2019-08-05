МИД Азербайджана о заявлениях Пашиняна из Ханкенди

Выступая 5 августа в оккупированном Ханкенди, премьер-министр Армении озвучил совершенно далекие от реальности популистские заявления, что демонстрирует степень его неосведомленности о происходящем в регионе и мире в целом, а также его слабости как политика. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, поступившем в редакцию haqqin.az.

"Несмотря на то, что его заявления в основном были предназначены для внутренней аудитории, это не дает ему никаких оснований призывать к аннексии Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

Агрессивные заявления премьер-министра Армении входят в явное противоречие с духом и сутью многолетних переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе обсуждениями, прошедшими в ходе последних встреч между Азербайджаном и Арменией.

Это также является сильным ударом по переговорному процессу, ведущемуся при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Подобные высказывания политического руководителя Армении, абсолютно чуждые предмету многолетних переговоров, не соответствуют призывам самой Армении к «исключительно мирному разрешению конфликта». Выступление Пашиняна в Ханкенди раскрыло его истинное лицо”, - говорится в заявлении.