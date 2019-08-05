В Иране показали новое высокоточное оружие

Министерство обороны Исламской Республики Иран представило три новые ракеты "воздух-воздух" собственного производства, сообщает агентство "Мехр".

За разработку новых моделей высокоточных управляемых ракет класса "воздух-воздух" отвечали специалисты из Минобороны Ирана и компании Iran Electronics Industries.

Отмечается, что ракета Yasin оснащена складным крылом и может быть запущена с беспилотника или управляемого летательного аппарата. Дальность ее полета составляет 50 км.

Ракета Ghaem - с тепловым наведением. По словам разработчиков, она может уничтожать мишени с отклонением максимум в 50 сантиметров. Полетом ракеты Balaban можно управлять с помощью сенсоров и GPS, отмечает агентство.