Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в Никосии начнется первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между кипрским АПОЭЛ и азербайджанским « Карабах ом».

Перед игрой «Карабах» обратился к кипрскому клубу и в местную полицию в связи с возможными провокационными действиями во время матча, сообщает qol.az.

По словам генерального менеджера «Карабаха» Асифа Аскерова, чемпион Азербайджана выступил с просьбой не допустить появления на арене так называемого флага сепаратистского режима Нагорного Карабаха.

«Нам ответили, что на трибунах будут флаги Греции, - говорит А.Аскеров. - Мы к этому относимся нормально, ибо в Баку на матчах наших команд часто можно увидеть турецкие флаги. При этом нас заверили, что символика непризнанных республик на стадион допущена не будет. Конечно, кто-то может скрытно пронести флаг, но как только его заметят, знамя сразу же будет изъято. Мы обсудили этот и другие вопросы, чтобы избежать любых провокаций. У нас нормальные отношения с АПОЭЛ. Нам дали гарантии, что провокационные действия будут предотвращаться».

Стоит отметить, что во время предыдущих игр на Кипре с клубами из Азербайджана на стадионах неизменно появлялись флаги Армении и «НКР», а со стороны некоторых болельщиков предпринимались попытки сжечь флаг Турции и надругаться над флагом Азербайджана.