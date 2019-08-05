Тысячи туркмен согнали на репетицию Дня независимости

В Туркменистане дан старт подготовке к Дню независимости, который празднуется 27 сентября. Как сообщает туркменская редакция «Радио Свобода», репетиции праздничных мероприятий уже начались.

«Маршировки проводятся на стадионе "Дагдан", напротив ж/д вокзала. Людей заставляют в жару часами делать различные упражнения. Не дают возможности нормально попить и поесть, сходить по естественной нужде. Вывели работников различных бюджетных организаций. Там есть банковские работники, учителя, врачи и другие», - сообщил корреспондент издания в Ашхабаде.

В настоящее время температура воздуха в Ашхабаде днем превышает 40, ночью 35 градусов.

Как сообщила накануне государственная пресса, 5 июля было озвучено президентское распоряжение провести подготовку ко Дню независимости и требование обеспечить празднование на высоком организационном уровне.

Массовки с участием населения страны неизменно сопровождают все государственные праздники, крупные события в общественно-политической жизни страны.

Участие в маршировках является обязательным для госслужащих и студентов. Списки участников составляются заранее на предприятиях и в учебных заведениях. Организаторы осуществляют контроль за присутствием участников.

Согласно информации издания, избежать участия в маршировках практически невозможно.

Между тем корреспондент «Радио Свобода» в Ашхабаде отмечает, что в этом году к маршировкам привлекают в основном молодых женщин.