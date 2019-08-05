Араз Агаларов дает показания в суде

Глава компании «Крокус», строившей стадион на острове Октябрьский в Калининграде, Араз Агаларов дал показания в суде в рамках рассмотрения уголовного дела против бывшего министра строительства области Амира Кушхова, который обвиняется в хищении 752 млн рублей при строительстве футбольного стадиона «Калининград» к ЧМ-2018, пишут российские СМИ.

Как заявил Араз Агаларов в суде, он не может согласиться с тем, что Кушхов недосыпал песок при строительстве стадиона. Причиной нехватки песка является несовершенство проекта консолидации грунта на Острове.

«Проект был сделан по консолидации неправильно. Я не могу Кушхова обвинять, что он недосыпал песок. Не в этом дело. Сам проект был сделан неправильно», — сказал Агаларов.

Отметим, что следствие считает, что с января по сентябрь 2014 года Кушхов и второй подсудимый Сергей Трибунский представили в региональное управление казначейства подписанные между ОАО «ГЭС» и ГКУ КО «РУЗКС» первичные документы, содержащие недостоверные сведения об объемах, стоимости и соответствии работ проектной документации. На их основании ОАО «ГЭС» были перечислены более 752 млн рублей, которые соучастники похитили.

Подсудимые вину отрицают.