Бои в Донбассе: украинская армия несет потери

В Донбассе в результате обстрелов сепаратистов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом спикер Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил на брифинге, передает УНИАН.

"В результате обстрелов сегодня четверо наших военных получили ранения несовместимые с жизнью", - рассказал Гуцуляк.

По его словам, в 00:45 в течение почти часа сепаратисты применяли вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие во время обстрелов украинских позиций.

В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.