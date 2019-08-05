Понедельник стал худшим днем на американских биржах с начала года. Богатейшие люди мира лишь за сутки потеряли миллиарды, пишут Forbes и Bloomberg. Причиной обвала на рынках стало обострение торговой войны США и Китая.

По данным Bloomberg, состояние 500 самых богатых бизнесменов мира уменьшилось за понедельник на $117 млрд, или 2,1%. Больше всех потеряли основатель Amazon Джефф Безос (-$3,43 млрд), президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (-$3,25 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг (-$2,8 млрд).

Forbes пишет, что состояние 18 миллиардеров в понедельник уменьшилось более чем на $1 млрд. Больше всех, по оценке журнала, потерял Арно – $4 млрд. Состояние Цукерберга сократилось на $2,7 млрд, а состояние бывшего гендиректора Oracle Ларри Эллисона – на $2,5 млрд.

Падение рынков также сказалось на миллиардерах из Китая. Состояние богатейшего китайского бизнесмена, основателя инвестиционной холдинговой компании Tencent Ма Хуатэна уменьшилось на $ 1,6 млрд — до $ 38,3 миллиарда.

Bloomberg пишет, что накануне курс китайского юаня опустился до десятилетнего минимума. Это случилось после того, как Вашингтон объявил о планах обложить пошлиной в размере 10% импорт китайских товаров стоимостью $ 300 миллиардов.