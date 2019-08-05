США передали крупную партию оружия сирийским курдам

По его данным, колонна из более 200 грузовиков и бронетранспортеров проследовала на военные базы, расположенные в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

Соединенные Штаты перебросили через границу с Ираком крупную партию оружия формированиям сирийских курдов "Силы демократической Сирии"(СДС). Об этом сообщил во вторник телеканал Al Hadath.

Переброска оружия, как утверждает телеканал, стала ответом на приготовления турецкой армии к военной операции на востоке Евфрата. Турецкий военный источник ранее сообщил Al Hadath, что эта операция начнется после окончания мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Гурбан-Байрам), который завершится 14 августа.

В свою очередь, министр обороны США Марк Эспер предупредил во вторник Анкару, что Соединенные Штаты "предотвратят любое одностороннее вторжение на территорию Сирии, которое будет угрожать интересам их союзников из СДС, ведущих борьбу с террористической группировкой "Исламское государство".

Согласно сообщению телеканала HABERTÜRK, президент Турции Тайип Эрдоган, тем не менее, подтвердил, что турецкие войска в скором времени перейдут к новому этапу реализации плана по обеспечению безопасности своих южных границ, в рамках которого на территории Сирии уже были проведены две военные операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". Он отметил, что "если Турция не будет действовать сейчас, то позднее заплатит высокую цену".

Анкара считает террористическими курдские формирования, которым оказывают поддержку США, и настаивает на том, чтобы Вашингтон прекратил им военную помощь. По информации Al Hadath, острые разногласия между США и Турцией в отношении дальнейшей судьбы СДС не помешали союзникам по НАТО провести в Анкаре второй раунд переговоров, посвященных созданию буферной зоны на севере Сирии.