Клуб английской Премьер-лиги подписал футболиста сборной Азербайджана

Клуб английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» подписал контракт с футболистом сборной Азербайджана Ренатом Дадашовым, выступавшим за португальский «Эшторил», сообщает haqqin.az со ссылкой на Birmingham Mail.

Сообщается, что англичане сразу же отдали 20-летнего Дадашова в аренду другому португальскому клубу – «Пакош де Феррейра», который выступает в элитном дивизионе.

До «Эшторила» нападающий сборной Азербайджана играл в немецких «Айнтрахте» и «Лейпциге». В «Эшторил» он перешел прошлым летом и забил 4 гола в 22 матчах.

Дадашов успешно выступал за юношескую сборную Германии, но затем выбрал Азербайджан. В нашей сборной он дебютировал в 2017 году в матче против Сан-Марино. Пока на его счету три игры за национальную команду.