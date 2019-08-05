Госнефтефонд отчитался о закупках золота
Общий объем приобретенного Государственным нефтяным фондом Азербайджана золота на конец июня 2019 года составляет 95,47 тонны, сообщили haqqin.az в ГНФАР.
«На 30 июня 2019 года в структуре инвестиционного портфеля Госнефтефонда доля золота составляет 95,47 тонны (3 млн 69 тыс. 414,783 тройских унций) на $4 млрд 356,4 млн», - говорится в сообщении ГНФАР.
По поводу отсутствия Азербайджана в обновленном отчете (1 августа) Всемирного совета по золоту (World Gold Council) по статистике официальных золотых запасов стран мира в Госнефтефонде сказали, что данная организация получает информацию о золотых резервах стран от МВФ, и эта статистика включает в себя золотые запасы, которые находятся на балансе таких монетарных и фискальных структур, как министерства финансов и центробанки. Потому инвестиции в золото ГНФАР не нашли отражения в квартальном отчете организации.