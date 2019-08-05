Последние заявления Пашиняна о Карабахе - это явная провокация, направленная на дальнейшее обострение ситуации в регионе, уверен главный редактор сетевого издания WikiLeaks (Россия) Владислав Рогимов.

«Пашинян является марионеткой в руках определенных сил. И никакой он не демократ, а провокатор, которого используют с целью надавить на Азербайджан», - заявил он haqqin.az.

В последнее время много российских туристов посещают Азербайджан и Баку, и все в восторге от этой страны, что раздражает некоторые силы, которые не могут смириться, как некогда провинциальный Азербайджан преобразился и превращается в развитую страну, убежден В.Рогимов.

«И тут они используют Пашиняна, чтобы любым образом помешать развитию Азербайджана», - не сомневается главный редактор WikiLeaks.

И эти силы, считает журналист, вполне могут руками Армении устроить войну в регионе, чтобы ослабить Азербайджан.

«Конечно, все зависит от России, но и Россия неоднородна, поэтому риски очень велики. И Баку очень внимательно должен наблюдать за создавшейся ситуацией», - делает вывод В.Рогимов.