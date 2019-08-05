Во Франции мэр погиб из-за мусора

Во Франции после конфликта из-за неубранного мусора строители насмерть сбили мэра коммуны Синь Жана-Матье Мишеля (департамент Вар). Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Согласно информации, 76-летний чиновник попросил рабочих забрать незаконно выброшенный на обочину строительный мусор. Просьба была выполнена, однако после они сели в фургон и наехали на мэра.

Полиция уже задержала виновников трагедии. В настоящее время следствие пытается выяснить, инцидент произошел случайно или водитель умышленно сбил Мишеля.