Сегодня в турецком городе Орду прошли переговоры министров сельского хозяйства трех стран – Азербайджана, Турции и Грузии. Целью встречи было согласование оптовых цен на фундук на мировых рынках, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Министр сельского хозяйства Турции В. Пакдемирли заявил о том, что турецкая сторона работает над тем, чтобы улучшить организацию торговли фундуком и выводом фундука на международные рынки. Он отметил, что при поддержке президента Турции Р.Т. Эрдогана были объявлены цены на фундук, и сбор урожая превратился в настоящий праздник.

«Мы давно работаем над тем, чтобы еще больше улучшить продажу фундука и вывод его на международные рынки. Мы вместе с другими странами-производителями будем планировать производство и продажу фундука. Азербайджан и Грузия – ведущие страны-производители фундука. Мы уже начали совместную работу, по результатам которой подпишем соглашение о сотрудничестве», - сказал турецкий министр.

Он отметил, что глава Турции Р.Т. Эрдоган сыграл большую роль при определении цен на фундук. Так, фундук из Гиресуна стоит 17 лир за килограмм, а фундук из других мест – 16,5 лир.

Отметим, что в прошлом месяце глава Турции Р.Т. Эрдоган рассказал о том, что достигнута договоренность с азербайджанскими производителями фундука. Он заявил тогда, что Турция, Азербайджан и Грузия обеспечивают 80% мирового спроса на фундук, и что между этими тремя странами начались обсуждения по поводу сотрудничества в сфере производства и продажи фундука. Этим самым в предстоящие периоды станет возможным обеспечение справедливой стоимости фундука на международных рынках.

До последних лет Турция контролировала 70% международного рынка фундука и диктовала цены на него. Однако Азербайджан и Грузия серьезно расширили производство фундука в последнее время, в результате чего доля Турции на международном рынке фундука снизилась до 50%. По этой причине Турция, договорившись с Азербайджаном и Грузией по поводу цен на фундук, старается не допустить ущерб от падения цен на фундук.