Министры Азербайджана, Грузии и Турции обсуждают фундук видео
Сегодня в турецком городе Орду прошли переговоры министров сельского хозяйства трех стран – Азербайджана, Турции и Грузии. Целью встречи было согласование оптовых цен на фундук на мировых рынках, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, по итогам переговоров министры подписали трехсторонний меморандум.
Министр сельского хозяйства Турции В. Пакдемирли заявил о том, что турецкая сторона работает над тем, чтобы улучшить организацию торговли фундуком и выводом фундука на международные рынки. Он отметил, что при поддержке президента Турции Р.Т. Эрдогана были объявлены цены на фундук, и сбор урожая превратился в настоящий праздник.
«Мы давно работаем над тем, чтобы еще больше улучшить продажу фундука и вывод его на международные рынки. Мы вместе с другими странами-производителями будем планировать производство и продажу фундука. Азербайджан и Грузия – ведущие страны-производители фундука. Мы уже начали совместную работу, по результатам которой подпишем соглашение о сотрудничестве», - сказал турецкий министр.
Он отметил, что глава Турции Р.Т. Эрдоган сыграл большую роль при определении цен на фундук. Так, фундук из Гиресуна стоит 17 лир за килограмм, а фундук из других мест – 16,5 лир.
Отметим, что в прошлом месяце глава Турции Р.Т. Эрдоган рассказал о том, что достигнута договоренность с азербайджанскими производителями фундука. Он заявил тогда, что Турция, Азербайджан и Грузия обеспечивают 80% мирового спроса на фундук, и что между этими тремя странами начались обсуждения по поводу сотрудничества в сфере производства и продажи фундука. Этим самым в предстоящие периоды станет возможным обеспечение справедливой стоимости фундука на международных рынках.
До последних лет Турция контролировала 70% международного рынка фундука и диктовала цены на него. Однако Азербайджан и Грузия серьезно расширили производство фундука в последнее время, в результате чего доля Турции на международном рынке фундука снизилась до 50%. По этой причине Турция, договорившись с Азербайджаном и Грузией по поводу цен на фундук, старается не допустить ущерб от падения цен на фундук.