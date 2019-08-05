Грузия отказалась от покупки дизеля у Азербайджана

Грузия приостанавливает импорт дизеля из Азербайджана. Об этом сообщает Общественный телеканал Грузии.

Согласно информации, решение об этом было объявлено на семинаре, организованном грузинским Объединением импортеров нефти, пишет "Москва-Баку".



Отмечается, что с 1 января 2020 года в Грузии будет запрещено использование дизельного топлива стандарта «Евро-4». В стране будет использоваться лишь дизель, отвечающий стандартам «Евро-5». По этой причине в Грузии будет прекращен импорт дизеля из Азербайджана.

Сообщается, что дизель будет покупаться у России.