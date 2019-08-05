Футболист сборной Азербайджана Ренат Дадашов, подписавший контракт с клубом английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс», заявил, что был ошеломлен, когда узнал об интересе к нему команды из сильнейшей лиги мира и полон решимости помочь своему новому клубу.

Как мы уже сообщали, контракт подписан сроком на 4 года. Первый сезон Дадашов проведет в аренде в португальской команде «Пакош де Феррейра». Ранее он играл за другой португальский клуб - «Эшторил».

«Я очень счастлив, и я очень взволнован, - говорит 20-летний нападающий. - «Вулверхэмптон» - прекрасный клуб, поэтому я очень рад подписать с ним контракт. Мне позвонил мой агент и сказал, что «Волки» хотят подписать меня. Я сказал: «Действительно? Это правда? Ты не шутишь?!». Он сказал, что это правда, и я легко принял решение.

Сейчас я буду играть в аренде и надеюсь вернуться в Англию в следующем сезоне более сильным футболистом. Каждый игрок мечтает играть в команде английской Премьер-лиги. Для меня это лучшая лига в мире. «Волки» провели очень хороший прошлый сезон. Все это похоже на мечту.

Англия - прекрасная страна, здесь много хороших людей, поэтому я не думаю, что у меня здесь будет много проблем. В первую очередь я всегда стараюсь помочь команде. Я помогу всем, чем смогу на поле и за его пределами, чтобы достичь большего.

У меня очень активная спортивная семья. Мой папа играл в водное поло, мама – в гандбол, сестра до 16 лет играла в футбол, а мой брат выступает в третьей немецкой лиге.

В последний раз, когда я играл за сборную Азербайджана, я и мой старший брат (Руфат Дадашов – Ред.) были в команде вместе. Это было невероятно для меня, потому что представлять мою страну вместе с братом было одним из лучших чувств в моей жизни».