Новая мода арабских шейхов: «мраморные» автомобили

Новый тренд на мраморные автомобили задали арабские шейхи. Сначала в Лондоне отметились словно выточенные из белого мрамора дорогие суперкары Ferrari 812 Superfast и Bentley Bentayga с дубайскими номерами, пишет информагентство Ladaonline.

По сути, автором новой моды следует считать не шейхов, а ателье Мансори, представившее на Женевском автосалоне в марте Bugatti Veyron, с кузовом Marble Collage (мраморный коллаж). Сегодня в Сети безукоризненно оформленные под мрамор Lamborghini Urus и Bugatti Chiron вызывают сплошь восхищенные комментарии.

Хотя мраморная пленка подходит не всем автомобилям. Как показал опрос прохожих на эту тему, не все лондонцы по достоинству оценили набирающую обороты мрамороманию. Кое-кто даже сравнил дубайские мраморные суперкары с раковиной в безвкусном отеле. По словам одного из жителей британской столицы, хотя владелец считает их модными, на его взгляд, эти машины выглядят нелепо.

Как бы там ни было, виниловая пленка не только придает машине роскошную внешность, но и защищает лакокрасочное покрытие кузова от мелкого мусора, оставляющего сколы и царапины. А если экстравагантный дизайн наскучит, легко вернуть машине первозданный вид.